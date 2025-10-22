Drama com Mark Wahlberg aborda bullying e luto familiar disponível no Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Disponível no Prime Video, Joe Bell: Você Nunca Andará Sozinho (2021) é um drama dirigido por Reinaldo Marcus Green, baseado em uma história real. O filme acompanha Joe Bell (Mark Wahlberg), um pai que, após a morte de seu filho Jadin (Reid Miller), vítima de bullying por ser gay, decide caminhar pelos Estados Unidos para conscientizar as pessoas sobre os perigos do preconceito e da intolerância.

A jornada de Joe é marcada por encontros com diversos cidadãos, nos quais ele compartilha a história de seu filho e os desafios enfrentados pela comunidade LGBTQ+. A narrativa explora temas como luto, arrependimento e a busca por redenção, destacando a importância da empatia e do respeito às diferenças.

Além de Wahlberg e Miller, o elenco conta com Connie Britton, Maxwell Jenkins e Gary Sinise. O roteiro foi escrito por Diana Ossana e Larry McMurtry, vencedores do Oscar por O Segredo de Brokeback Mountain.

Com 94 minutos de duração, o filme recebeu críticas mistas, com destaque para a atuação de Reid Miller. Joe Bell: Você Nunca Andará Sozinho oferece uma reflexão sobre os impactos do bullying e a importância da aceitação e do amor incondicional.

