Drama com Mark Wahlberg aborda bullying e luto familiar disponível no Prime Video

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/10/2025 às 7:04
Disponível no Prime Video, Joe Bell: Você Nunca Andará Sozinho (2021) é um drama dirigido por Reinaldo Marcus Green, baseado em uma história real. O filme acompanha Joe Bell (Mark Wahlberg), um pai que, após a morte de seu filho Jadin (Reid Miller), vítima de bullying por ser gay, decide caminhar pelos Estados Unidos para conscientizar as pessoas sobre os perigos do preconceito e da intolerância.

A jornada de Joe é marcada por encontros com diversos cidadãos, nos quais ele compartilha a história de seu filho e os desafios enfrentados pela comunidade LGBTQ+. A narrativa explora temas como luto, arrependimento e a busca por redenção, destacando a importância da empatia e do respeito às diferenças.

Além de Wahlberg e Miller, o elenco conta com Connie Britton, Maxwell Jenkins e Gary Sinise. O roteiro foi escrito por Diana Ossana e Larry McMurtry, vencedores do Oscar por O Segredo de Brokeback Mountain.

Com 94 minutos de duração, o filme recebeu críticas mistas, com destaque para a atuação de Reid Miller. Joe Bell: Você Nunca Andará Sozinho oferece uma reflexão sobre os impactos do bullying e a importância da aceitação e do amor incondicional.

