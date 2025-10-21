Refém do Silêncio no Prime Video: Sequestro angustiante e enigma revelado em 2001
Disponível no catálogo da Prime Video, Refém do Silêncio (2001) apresenta a história do psiquiatra Dr. Nathan Conrad, que tem sua rotina transformada quando descobre que sua filha foi sequestrada e que sua própria casa está sob vigilância. A partir desse momento, ele é forçado a decifrar um mistério envolvendo uma jovem paciente que não fala há anos.
A trama se desenrola em torno de Elisabeth Burrows, uma adolescente internada em uma clínica psiquiátrica, que guarda em sua memória um código de seis dígitos. Esse número é a chave para o resgate da filha do médico e para desvendar um crime cometido no passado.
Dirigido por Gary Fleder e escrito por Anthony Peckham, o longa explora o limite entre razão e desespero enquanto o protagonista tenta equilibrar sua ética profissional e o instinto paterno. O filme combina elementos de investigação, tensão psicológica e drama familiar.
Com cerca de 1h53min de duração, Refém do Silêncio apresenta uma narrativa de ritmo intenso, marcada pela busca de respostas em meio ao caos. A produção integra o catálogo da Prime Video e segue como uma opção para quem se interessa por histórias de mistério e sequestro.
