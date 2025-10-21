Apocalipse Z – O Princípio do Fim no Prime Video: Epidemia global e jornada de sobrevivência sob nova luz
Disponível no catálogo da Prime Video, o longa Apocalipse Z – O Princípio do Fim (2024), produzido na Espanha e dirigido por Carles Torrens, apresenta uma narrativa ambientada em um mundo devastado por uma infecção semelhante à raiva, que transforma seres humanos em criaturas violentas.
O protagonista, Manel, vive isolado com seu gato Lúculo após a morte da esposa, até que a pandemia se intensifica e o força a deixar sua casa em busca de abrigo e suprimentos. Durante essa jornada, ele enfrenta a solidão, o medo e o instinto de sobrevivência em meio a um cenário de colapso social.
Inspirado na obra de Manel Loureiro, o filme aborda temas como resistência, esperança e os limites da humanidade diante de uma catástrofe. A trama mostra a transformação de Manel, que passa de um homem recluso a alguém disposto a lutar pela vida e por conexões humanas, mesmo em meio ao caos.
Com cerca de 90 minutos de duração, Apocalipse Z – O Princípio do Fim oferece uma leitura intensa sobre o impacto de uma crise sanitária global e a busca por sentido em um mundo onde as regras da civilização deixaram de existir.
