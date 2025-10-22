Comédia romântica explora viagem no tempo e descobertas adolescentes
Disponível no Prime Video, O Mapa que Leva até Você (2025) é uma comédia romântica de ficção científica dirigida por Ian Samuels, baseada no conto de Lev Grossman. O filme acompanha Mark (Kyle Allen), um adolescente que vive repetidamente o mesmo dia. Sua rotina é interrompida quando conhece Margaret (Kathryn Newton), outra jovem presa no mesmo ciclo temporal.
Juntos, eles exploram os pequenos momentos que tornam o dia perfeito, criando um mapa desses instantes. À medida que se aproximam, enfrentam dilemas pessoais e descobertas sobre si mesmos. A trama aborda temas como o significado do tempo, a busca por propósito e a importância das conexões humanas.
Com 99 minutos de duração, o filme também conta com Jermaine Harris, Anna Mikami, Josh Hamilton e Cleo Fraser no elenco. Lançado em fevereiro de 2021, recebeu críticas positivas, destacando-se pela química entre os protagonistas e pela abordagem sensível dos desafios adolescentes.
O Mapa que Leva até Você oferece uma narrativa envolvente que combina elementos de ficção científica com uma história de amadurecimento, proporcionando uma reflexão sobre as escolhas e os momentos que definem nossas vidas.
