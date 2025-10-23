fechar
Blade Runner 2099 chega em 2026 e já tem elenco estrelado confirmado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/10/2025 às 20:19
A Amazon MGM Studios confirmou que a série Blade Runner 2099 estreia em 2026 no Prime Video, embora a data exata ainda não tenha sido divulgada. A produção é liderada pelo diretor executivo do filme original, Ridley Scott, com os dois primeiros episódios dirigidos por Jonathan van Tulleken.

A trama se passa em Los Angeles de 2099 e acompanha Cora (Hunter Schafer), uma jovem que assume diversas identidades para proteger seu irmão e acaba se aliando à veterana Olwen (Michelle Yeoh) em meio a uma conspiração que ameaça a cidade.

O elenco ainda inclui Tom Burke, Maurizio Lombardi, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Dimitri Abold, Lewis Gribben e Katelyn Rose Downey.

O produtor da série, David Zucker, afirmou que a estreia dependerá da Amazon e que a produção está no auge da pós-produção, com expectativa de lançamento no final de 2026.

