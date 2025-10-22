Pluribus, nova série do criador de Breaking Bad, ganha trailer oficial
Vince Gilligan, criador de Breaking Bad e Better Call Saul, está de volta à televisão com Pluribus, sua mais nova série dramática. A produção acaba de ganhar um trailer inédito, que antecipa os conflitos intensos e o suspense que marcarão os nove episódios da primeira temporada. Os dois primeiros episódios estreiam no Apple TV em 7 de novembro de 2025, com novos capítulos lançados todas as sextas-feiras até 26 de dezembro.
A série é estrelada por Rhea Seehorn, indicada duas vezes ao Emmy por sua atuação em Better Call Saul, ao lado de Karolina Wydra (Sneaky Pete) e Carlos-Manuel Vesga (O Sequestro do Voo 601). Entre os convidados, estão Miriam Shor (American Fiction) e Samba Schutte (Our Flag Means Death).
Produzida pela Sony Pictures Television, Pluribus conta com Vince Gilligan como produtor executivo, ao lado de Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski e Jeff Frost. Jenn Carroll e Trina Siopy atuam como coprodutoras executivas.
O trailer revela uma trama envolvente e cheia de tensão, típica do estilo de Gilligan, prometendo consolidar Pluribus como mais uma produção imperdível do criador que redefiniu o drama contemporâneo.