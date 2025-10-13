Pluribus, nova série do criador de Breaking Bad ganha trailer e data de estreia no Apple TV+
A Apple TV+ divulgou o primeiro trailer oficial de Pluribus, nova série criada por Vince Gilligan, o mesmo nome por trás dos sucessos Breaking Bad e Better Call Saul. O drama, que marca o reencontro do produtor com Rhea Seehorn, indicada duas vezes ao Emmy por seu papel como Kim Wexler, estreia em 7 de novembro de 2025 com dois episódios iniciais, seguidos por lançamentos semanais até 26 de dezembro.
Com nove episódios no total, Pluribus promete misturar drama e tensão psicológica em uma narrativa inédita, mantendo a assinatura de Gilligan: personagens complexos, dilemas morais e reviravoltas inesperadas. O elenco ainda traz Karolina Wydra (Sneaky Pete) e Carlos-Manuel Vesga (O Sequestro do Voo 601), além das participações especiais de Miriam Shor (American Fiction) e Samba Schutte (Our Flag Means Death).
Produzida pela Sony Pictures Television, a série conta com Gilligan como produtor executivo ao lado de Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski e Jeff Frost, com Jenn Carroll e Trina Siopy atuando como coprodutoras executivas.
Pluribus estreia em 7 de novembro de 2025, exclusivamente no Apple TV+.