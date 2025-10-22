Lucas Guimarães confessa início tenebroso em programa no SBT: ‘Antes eu gritava’
Lucas Guimarães, apresentador, em entrevista ao Programa Flávio Ricco, na LeoDias TV, na última terça-feira (21), confessou um certo “deslumbramento” e várias limitações em seu começo no SBT comandando o Eita Lucas!
“Eu acho que eu estava muito afoito, muito deslumbrado, com muita ilusão. Hoje, estou mais com pé no chão. Entendo que o deslumbre já passou. A minha felicidade de ter um programa não passou, nada disso. O sonho continua ali ainda, é um sonho grande”, analisou.
O jovem apresentador ainda brincou que está mais “gostoso” para apresentar um programa de TV. “Antes eu gritava, agora sei que para mostrar que estou feliz na TV não preciso gritar, basta sorrir. A TV é muito cristalina com as emoções. E agora estou mais magro, mais gostoso, perdi dez quilos… Porque o público gosta de ver gente bonita, senão desliga a TV. Eu tenho mais timing, brinco mais com as câmeras, me posiciono melhor”, comentou.
Lucas também explicou o porquê de o programa agora ser realizado em estúdio. “Um programa de externas tem um custo muito mais alto do que dentro de um estúdio. Eu tô tendo muita noção do que é a televisão agora. Na internet eu era um menino, a TV está me ensinando a ser homem”, confessou.
