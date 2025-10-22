Globo deixa comodismo de lado e aposta em novo autor no horário das 19h

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Juan Jullian, autor, é a nova aposta da Globo em sua dramaturgia. Em 2026, depois da novela sertaneja Coração Acelerado, caberá a ele ser responsável pela trama Próxima Página, no horário das 19h.

O autor foi um dos responsáveis pela esquete icônica do encontro das vilãs, que aconteceu no especial de 60 anos da Globo, e viralizou na web. “Eu venho da Taquara [bairro da zona sudoeste do Rio de Janeiro]. Minha mãe era motorista de kombi e fazia uma linha que passava pelo Projac [hoje Estúdios Globo]. Ela pegava a galera que saía ali do expediente na Globo. Para mim, parecia muito distante escrever uma novela”, explicou em entrevista para a coluna Play, do jornal O Globo.

Em relação à próxima trama, Juan dá detalhes da sinopse. A novela vai falar de sonhos e de lutas, em um universo de livros. “A novela é sobre a jornada da Íris, de 25 anos, filha da faxineira de uma biblioteca no interior de São Paulo. Cresceu entre livros e quer ser escritora. Parece algo distante, pois ela tem que lutar para pagar as contas da casa e concluir a faculdade. Até que uma editora fará um reality literário para descobrir o escritor de um novo best-seller.”

Juan Jullian também segue atento à abertura nos últimos anos que a TV tem dado para talentos negros na dramaturgia. “As coisas estão mudando não só na frente da câmera, mas atrás dela. Eu admirava as pessoas da televisão, mas não me via nelas. É simbólico assistir a esta transformação. André é muito parceiro, e vai ser especial contar esta história com ele”, diz o autor, mencionando o diretor artístico André Câmara.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br