Globo acerta detalhes de primeira novela vertical com Jade Picon na pele da grande vilã

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 22/10/2025 às 8:08
A Globo, que anunciou Tudo Por Uma Segunda Chance, sua primeira novela vertical, já está alinhando os detalhes mais importantes da produção que terá Jade Picon como a grande vilã da história.

Segundo informações do jornal O Globo, a expectativa da emissora é que as gravações sejam iniciadas até o final deste ano, com estreia prevista para 2026, mais precisamente. Além disto, outros atores estão negociando contratos para integrar o elenco.

A história gira em torno de Paula (Debora Ozório), que planeja se casar com Lucas (Daniel Rangel). Sua melhor amiga, a invejosa Soraia (Jade), também quer ficar com o rapaz e ainda colocar as mãos na herança dele. Lilia Cabral será a mãe do personagem de Rangel.

Em entrevista recente à revista Quem, Jade Picon contou que têm buscado realizar estudos para realizar o seu retorno aos folhetins após a estreia em Travessia (2022). “Estou me dedicando muito aos estudos, já há um tempo. Estou bem dedicada”, assegurou ela.

