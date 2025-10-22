Invasão doméstica e defesa conectada por app em drama canadense
Clique aqui e escute a matéria
Disponível na plataforma Prime Video, Veja por Mim (2021) é um filme canadense dirigido por Randall Okita. A história acompanha Sophie, uma jovem ex-esquiadora que perdeu a visão e aceita um trabalho como cuidadora em uma mansão isolada. Durante a noite, o local é invadido por três criminosos em busca de um cofre escondido, e Sophie precisa encontrar meios de se proteger.
Sem poder contar com sua visão, ela utiliza um aplicativo chamado “See for Me”, que a conecta a voluntários capazes de enxergar através da câmera do celular e orientá-la em tempo real. A trama se intensifica quando Sophie recebe ajuda de Kelly, uma ex-militar que a guia em cada movimento, transformando o aparelho em sua principal ferramenta de sobrevivência.
Com duração de 92 minutos, Veja por Mim explora temas como vulnerabilidade, coragem e dependência tecnológica em situações extremas. O elenco conta com Skyler Davenport, Jessica Parker Kennedy e Laura Vandervoort. A produção combina elementos de suspense e tensão psicológica em um ambiente restrito, onde a protagonista precisa superar seus limites para enfrentar o perigo.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br