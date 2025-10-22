Estreia de Três Graças fica abaixo das expectativas e marca números fracos às 21h

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A estreia de Três Graças, a nova novela das nove da TV Globo, não conseguiu marcar altos índices de audiência e conquistou um desempenho levemente inferior ao do primeiro capítulo de sua antecessora, o remake de Vale Tudo.

Escrita por Aguinaldo Silva, a nova trama marcou 23,8 pontos de média na Grande São Paulo, segundo dados consolidados do Kantar Ibope Media, obtidos pelo Observatório da Televisão junto a fontes do mercado.

O resultado ficou abaixo dos 24,3 pontos alcançados pela estreia de Vale Tudo, em março. Apesar da intensa campanha de divulgação e do retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre, Três Graças se posicionou como a segunda pior estreia da faixa das 21h nos últimos anos, superando apenas Mania de Você, que anotou 23,0 pontos.

Já Vale Tudo, que embora tenha estreado com um número maior que Três Gralas, encerrou sua trajetória com uma média geral de 23,5 pontos, consolidando-se como a terceira pior audiência final da história da faixa das nove.

