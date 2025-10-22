Diagnosticado com ELA, Eric Dane vai levar experiência pessoal com a doença para papel em série médica da NBC
O ator Eric Dane vai aparecer na segunda temporada de Mentes Extraordinárias como um bombeiro que enfrenta dificuldades para revelar à família seu diagnóstico de ELA. A participação especial será no 9º episódio da série médica da NBC.
Dane, que também foi diagnosticado com ELA no início de 2025, conhece de perto os desafios da doença, que destrói gradualmente as células nervosas responsáveis pelo movimento muscular. Recentemente, ele começou a usar cadeira de rodas e precisou se ausentar da reunião de Grey’s Anatomy no Emmy após uma queda que resultou em hospitalização.
A série acompanha o neurologista Oliver Wolf e sua equipe de estagiários enquanto exploram os mistérios e complexidades da mente humana. A produção é criada por Michael Grassi, de Riverdale, e tem no elenco nomes como Zachary Quinto, Tamberla Perry, Ashleigh LaThrop, Alex MacNicoll, Aury Krebs, Spence Moore II, Teddy Sears e Donna Murphy.
No Brasil, Mentes Extraordinárias está disponível nas plataformas Max e Prime Video.
