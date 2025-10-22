fechar
Observatório da Tv | Notícia

Atriz de The Morning Show confirma saída da série na 4ª temporada

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/10/2025 às 20:55
Atriz de The Morning Show confirma saída da série na 4ª temporada
Atriz de The Morning Show confirma saída da série na 4ª temporada - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Uma mudança importante agita The Morning Show: Greta Lee confirmou que sua personagem, Stella Bak, não estará nos próximos episódios da quarta temporada da série. A notícia foi divulgada pelo The Hollywood Reporter, marcando o fim de uma trajetória de destaque para a atriz na produção.

Segundo a showrunner Charlotte Stoudt, a despedida de Stella foi carregada de emoção. “Filmamos uma cena final que refletiu a jornada da personagem. Ela precisava seguir sozinha e encontrar seu caminho longe da UBN”, explicou. Greta Lee também comentou sobre a saída: “Senti que era o momento certo. Às vezes, a decisão mais difícil é a que precisa ser tomada”.

A nova temporada, que estreou no Apple TV+ em 17 de setembro de 2025, avança dois anos na linha do tempo e explora temas contemporâneos, como deepfakes, teorias da conspiração e polarização política. O elenco segue com Billy Crudup, Mark Duplass e Karen Pittman, somando-se às novas participações de Jon Hamm, Marion Cotillard e Jeremy Irons.

Após conquistar 16 indicações ao Emmy na terceira temporada e vitórias importantes, incluindo o prêmio de Billy Crudup, The Morning Show segue firme como uma das séries mais aclamadas do Apple TV+. Enquanto Stella Bak parte, novos conflitos e personagens prometem movimentar a quarta temporada, mantendo o drama e a tensão que conquistaram fãs ao redor do mundo.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Última temporada de ‘Stranger Things’ promete desvendar a origem do Mundo Invertido
entretenimento

Última temporada de ‘Stranger Things’ promete desvendar a origem do Mundo Invertido
Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão
entretenimento

Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão

Compartilhe

Tags