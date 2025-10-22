Atriz de The Morning Show confirma saída da série na 4ª temporada
Clique aqui e escute a matéria
Uma mudança importante agita The Morning Show: Greta Lee confirmou que sua personagem, Stella Bak, não estará nos próximos episódios da quarta temporada da série. A notícia foi divulgada pelo The Hollywood Reporter, marcando o fim de uma trajetória de destaque para a atriz na produção.
Segundo a showrunner Charlotte Stoudt, a despedida de Stella foi carregada de emoção. “Filmamos uma cena final que refletiu a jornada da personagem. Ela precisava seguir sozinha e encontrar seu caminho longe da UBN”, explicou. Greta Lee também comentou sobre a saída: “Senti que era o momento certo. Às vezes, a decisão mais difícil é a que precisa ser tomada”.
A nova temporada, que estreou no Apple TV+ em 17 de setembro de 2025, avança dois anos na linha do tempo e explora temas contemporâneos, como deepfakes, teorias da conspiração e polarização política. O elenco segue com Billy Crudup, Mark Duplass e Karen Pittman, somando-se às novas participações de Jon Hamm, Marion Cotillard e Jeremy Irons.
Após conquistar 16 indicações ao Emmy na terceira temporada e vitórias importantes, incluindo o prêmio de Billy Crudup, The Morning Show segue firme como uma das séries mais aclamadas do Apple TV+. Enquanto Stella Bak parte, novos conflitos e personagens prometem movimentar a quarta temporada, mantendo o drama e a tensão que conquistaram fãs ao redor do mundo.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br