Rodrigo Bocardi nega processo contra a Globo após viralizar com entrevista
Rodrigo Bocardi, ex-âncora do Bom Dia São Paulo, negou que esteja processando a Globo. Após viralizar com uma entrevista a Celso Giunti, no podcast Aplha Pod, ele havia dado a entender justamente ao contrário.
Porém, segundo o Notícias da TV, Bocardi explicou que o fato de ter utilizado o termo “conversa silenciosa e jurídica”, não quer dizer que esteja movendo processo contra a emissora carioca. O jornalista esclareceu que o caso, em questão, se encontra em poder dos seus advogados e não entrou em mais detalhes.
Em relação à Globo, em nota, a emissora desconhece qualquer processo do jornalista contra a empresa. Na entrevista, Bocardi fez um forte desabafo. “Houve uma acusação em que nenhuma prova foi apresentada, sobre nada. Eu não tenho vontade de falar sobre isso, porque essa conversa é estritamente silenciosa e jurídica. Mas já que você pergunta, eu falo: houve uma acusação onde nenhuma prova foi apresentada, sobre nada”, disparou.
A casa caiu para Rodrigo Bocardi em janeiro deste ano. Ele foi demitido, segundo a Globo, por “descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo”. O jornalista, segundo o colunista Gabriel Perline, também enfrentou dificuldades em arrumar emprego em outras emissoras de TV.
