Produção argentina explora limites da paternidade e isolamento psicológico

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/10/2025 às 7:04
Disponível na Netflix, O Filho Protegido (2019) é uma produção argentina dirigida por Sebastián Schindel e inspirada no romance de Guillermo Martínez. O elenco conta com Joaquín Furriel, Martina Gusmán e Luciano Cáceres, que interpretam personagens imersos em uma trama marcada por desconfiança e conflitos familiares.

A história acompanha Lorenzo, um pintor de 55 anos que aguarda o nascimento de seu primeiro filho. Durante a gestação, ele começa a perceber um comportamento cada vez mais distante e enigmático em sua esposa, Sigrid. O clima de tensão aumenta com a chegada de Gudrunn, uma parteira estrangeira, cuja presença desperta suspeitas e intensifica o sentimento de exclusão de Lorenzo dentro da própria casa.

O filme aborda o impacto psicológico da paternidade e os efeitos do isolamento emocional em meio a uma relação fragilizada. Entre dúvidas e silêncios, Lorenzo enfrenta a incerteza sobre o que realmente acontece ao seu redor, questionando sua própria percepção da realidade.

Com cerca de 92 minutos de duração, O Filho Protegido apresenta uma narrativa concentrada em tensão e desconforto, explorando a complexidade das relações familiares e os limites da confiança dentro do lar.

