A série da Netflix que causou impacto ao explorar o lado violento das torcidas organizadas de futebol

A Netflix lançou em janeiro de 2025, Hooligan, uma série polonesa de drama que explora o mundo violento das torcidas organizadas de futebol. A trama segue Kuba (Grzegorz Palkowski), um adolescente de 17 anos que, cansado da rotina de um emprego que mal paga as contas, decide seguir os passos de seu pai, um hooligan recentemente saído da prisão.

A sedução do dinheiro fácil, da adrenalina das brigas e do pertencimento a um grupo se tornam irresistíveis para Kuba, que logo se vê mergulhado em rivalidades violentas com torcidas adversárias.

A palavra “hooligan” está inserida no dicionário em português, sendo usada para categorizar uma pessoa desordeira, praticante de atos de violência e vandalismo, especialmente em competições esportivas. O futebol, neste contexto, se torna o palco principal dessas transgressões.

A série começa com cenas de confrontos intensos entre facções rivais, mas a tensão aumenta quando Blanka (Mila Jankowska), a namorada de Kuba, entra em apuros financeiros. Buscando uma solução rápida, o casal trama uma ação ousada sem o conhecimento do grupo, levando-os a um caminho perigoso e sem volta. O envolvimento com os hooligans se complica ainda mais quando a escolha impulsiva de Kuba ameaça não só sua relação, mas sua própria vida.

Hooligan explora temas profundos como violência, pertencimento e os perigos das escolhas erradas, criando uma narrativa intensa e cheia de reviravoltas. A produção é estrelada por Marta ?muda Trzebiatowska (Bird Talk), Grzegorz Palkowski (Infâmia) e Karol Poche? (Conspirators), e promete prender a atenção dos espectadores com seu enredo envolvente e cenas emocionantes.