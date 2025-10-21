Mistério a bordo de um iate de luxo com Keira Knightley
Disponível na Netflix, A Mulher na Cabine 10 (2025) é uma adaptação do romance homônimo de Ruth Ware, dirigida por Simon Stone. O filme acompanha Lo Blacklock, interpretada por Keira Knightley, uma jornalista convidada para cobrir uma viagem a bordo de um iate de luxo que parte em direção ao Mar do Norte.
Durante a travessia, Lo acredita ter testemunhado uma mulher sendo jogada ao mar, mas, ao reportar o ocorrido, é informada de que todos os passageiros estão presentes e nenhuma cabine está vazia. A partir daí, ela passa a questionar o que realmente viu e até mesmo sua própria sanidade.
Com aproximadamente 95 minutos de duração, o longa conta também com Guy Pearce, Gugu Mbatha-Raw e Hannah Waddingham no elenco. As filmagens foram realizadas parcialmente em um iate real, reforçando o clima de confinamento e tensão.
A Mulher na Cabine 10 combina elementos de mistério e investigação psicológica, explorando a linha tênue entre realidade e ilusão enquanto sua protagonista tenta desvendar um possível crime em meio ao luxo e à negação coletiva.
