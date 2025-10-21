fechar
Observatório da Tv | Notícia

Mistério a bordo de um iate de luxo com Keira Knightley

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/10/2025 às 7:04
Mistério a bordo de um iate de luxo com Keira Knightley
Mistério a bordo de um iate de luxo com Keira Knightley - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Disponível na Netflix, A Mulher na Cabine 10 (2025) é uma adaptação do romance homônimo de Ruth Ware, dirigida por Simon Stone. O filme acompanha Lo Blacklock, interpretada por Keira Knightley, uma jornalista convidada para cobrir uma viagem a bordo de um iate de luxo que parte em direção ao Mar do Norte.

Durante a travessia, Lo acredita ter testemunhado uma mulher sendo jogada ao mar, mas, ao reportar o ocorrido, é informada de que todos os passageiros estão presentes e nenhuma cabine está vazia. A partir daí, ela passa a questionar o que realmente viu e até mesmo sua própria sanidade.

Com aproximadamente 95 minutos de duração, o longa conta também com Guy Pearce, Gugu Mbatha-Raw e Hannah Waddingham no elenco. As filmagens foram realizadas parcialmente em um iate real, reforçando o clima de confinamento e tensão.

A Mulher na Cabine 10 combina elementos de mistério e investigação psicológica, explorando a linha tênue entre realidade e ilusão enquanto sua protagonista tenta desvendar um possível crime em meio ao luxo e à negação coletiva.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Produção argentina explora limites da paternidade e isolamento psicológico
Netflix

Produção argentina explora limites da paternidade e isolamento psicológico
A série da Netflix que causou impacto ao explorar o lado violento das torcidas organizadas de futebol
Hooligan

A série da Netflix que causou impacto ao explorar o lado violento das torcidas organizadas de futebol

Compartilhe

Tags