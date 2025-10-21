Cabeleireira de Nova?York assume papel inesquecível em romance da Netflix
Clique aqui e escute a matéria
Disponível na plataforma Netflix, The Royal Treatment (2022) é uma comédia romântica dirigida por Rick Jacobson. O enredo acompanha Izzy, uma cabeleireira de Nova?York que recebe a chance de cuidar do cabelo do príncipe Thomas, herdeiro de um país fictício chamado Lavânia.
A trama se desenvolve quando Izzy e sua equipe são chamadas para o casamento real, oportunidade que surge após ela atender inadvertidamente o príncipe no salão de Nova?York. Deslocada para o reino de Lavânia, Izzy enfrenta o contraste entre sua vida cotidiana e o protocolo real, ao mesmo tempo em que cria laços inesperados com Thomas e questiona obrigações familiares e políticas do herdeiro.
Com duração em torno de 97 minutos, a produção destaca-se pelo ambiente idealizado de conto de fadas moderno e pela presença de Laura Marano no papel de Izzy e Mena Massoud como Thomas. O filme aborda temas de identidade, dever e autonomia pessoal dentro de uma narrativa leve e acessível, estruturada para o público que busca entretenimento com leveza e romance.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br