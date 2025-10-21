fechar
Mistério e bondade em Nova York com Tiya Sircar na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/10/2025 às 19:42
Mistério e bondade em Nova York com Tiya Sircar na Netflix
Mistério e bondade em Nova York com Tiya Sircar na Netflix - Observatório da TV

Disponível na Netflix, O Bom Sam (2019) é uma produção norte-americana dirigida por Kate Melville, baseada no livro homônimo de Dete Meserve. A trama acompanha Kate Bradley (Tiya Sircar), uma repórter de Nova York que investiga a identidade de um misterioso benfeitor conhecido como “Good Sam”, que distribui pacotes contendo US$ 100 mil para pessoas aleatórias na cidade.

À medida que Kate se aprofunda na investigação, ela descobre histórias comoventes de pessoas cujas vidas foram transformadas pela generosidade do desconhecido. A busca pela identidade do benfeitor leva Kate a questionar suas próprias crenças sobre bondade e motivação humana.

Com duração de 1h29min, o filme é classificado como livre e se destaca por sua abordagem otimista e inspiradora. O elenco conta também com Chad Connell e Marco Grazzini, que interpretam personagens que cruzam o caminho de Kate durante sua investigação.

O Bom Sam oferece uma narrativa envolvente que explora temas de altruísmo, mistério e transformação pessoal, proporcionando uma experiência cinematográfica que combina elementos de suspense com uma mensagem positiva sobre a humanidade.

