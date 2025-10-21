Globo esclarece polêmica envolvendo Caco Barcellos que assustou a web

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Globo se manifestou, nesta segunda-feira (20), após viralizar, na rede social X, uma informação de que Caco Barcellos, apresentador do Profissão Repórter, teria pedido demissão da Globo após um grave problema de saúde.

Segundo o post polêmico, o conceituado jornalista teria optado por não continuar na emissora carioca após sofrer uma cirurgia na coluna. A atração ficaria no ar até o final da temporada, pois já se encontra gravada.

Sem perder tempo, a Globo se manifestou sobre o assunto. Alegou que o jornalista ainda nem gravou os episódios da próxima semana. “Não procede. Caco está na Globo, à frente do Profissão Repórter. Inclusive, o episódio que vai ao ar na semana que vem não foi nem gravado ainda será, naturalmente”, explicou.

A Globo ainda reforçou que o Profissão Repórter, em 2026, voltará para o Fantástico, devido à grade da emissora durante a Copa do Mundo. “Em 2026, o Profissão Repórter volta com novidades. Em função da grade de programação, que vai trazer a transmissão e a cobertura da Copa do Mundo, as eleições presidenciais e os realities, que vão ao ar de janeiro a outubro e sempre após a novela das nove, o programa retorna com uma temporada especial mais curta e também dará nome a dois quadros do Fantástico, que vão estrear ao longo de 2026“, acrescentou.

