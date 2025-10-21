Record contrata e oferece ‘chance de ouro’ para filho de Gugu
João Augusto Liberato, o filho de Gugu, é o mais novo contratado da Record. A emissora paulista anunciou a novidade na última segunda-feira (20).
Calma. Ainda não é um programa solo para o jovem artista. Ele fará um quadro no Domingo Espetacular, mostrando todos os desafios que tem enfrentado para seguir os passos do pai na televisão.
“Em cada episódio, o público será convidado a acompanhar os bastidores de uma emissora de TV por um olhar inédito: o de quem aprende, se desafia e constrói o próprio caminho”, explicou a Record em comunicado.
Em recente entrevista para Carolina Ferraz, João Augusto deixou claras suas ambições na TV, porém não quer viver à sombra do legado do seu pai. “Quero construir meu próprio legado, ter meu próprio dinheiro e minha própria carreira. Mas eu tenho esse desejo de fazer as coisas vindo de mim. Acho que meu pai sabia que eu gostava de estar na frente das câmeras. Ele ficará orgulhoso da pessoa que estou me tornando”, desabafou.
