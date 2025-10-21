Boninho acerta com a Record e produzirá reality na emissora em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A televisão brasileira está prestes a vivenciar uma das suas maiores reviravoltas: Boninho, um dos nomes mais influentes e aclamados por trás dos reality shows no país, acertou um acordo com a Record para a produção de um novo formato de confinamento: A Casa do Patrão, previsto para 2026.

O anúncio, que surpreendeu o público nas redes sociais, foi confirmado por executivos da emissora no último domingo (19), em um evento com anunciantes em Lisboa, Portugal. “Vem aí o VERDADEIRO reality do @jbboninho, a CASA DO PATRÃO!!!”, celebrou Alarico Naves, superintendente comercial multiplataforma da Record, em suas redes sociais.

Fontes próximas ao diretor conversaram com a reportagem do Observatório da Televisão, indicando que o formato chegou a ser oferecido ao SBT, diante da boa relação da emissora com Boninho e com a Disney. Mas, a direção do canal achou o projeto ‘caro demais’ para a atual realidade da emissora.

A Casa do Patrão marcará o primeiro projeto autoral de Boninho fora da Globo, onde ele atuou por quatro décadas. O novo reality deve ocupar a grade da Record no segundo trimestre de 2026, logo após o fim do BBB 26, com previsão de exibição entre abril e julho.

