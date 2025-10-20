Vingança? Rodrigo Bocardi processa a Globo após escândalo de sua demissão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

Rodrigo Bocardi, ex-âncora do Bom Dia São Paulo, confessou que está processando a Globo. A revelação surpreendente aconteceu em uma entrevista para Celso Giunti.

“Houve uma acusação em que nenhuma prova foi apresentada, sobre nada. Eu não tenho vontade de falar sobre isso, porque essa conversa é estritamente silenciosa e jurídica. Mas já que você pergunta, eu falo: houve uma acusação onde nenhuma prova foi apresentada, sobre nada”, desabafou.

O jornalista demitido em janeiro por “descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo”, reforçou que nunca cobrou empresas que prestam serviços públicos para não detoná-las no telejornal.

“Cara, a minha resposta pra isso é, pegue as duas mil, três mil edições que eu apresentei do jornal e veja um dia que eu deixei de falar de alguém que deveria ter falado. Na boa, o único cara crítico num jornal ao vivo que criticava todo mundo, como é que ele ia oferecer um negócio sendo que não era só eu? Não era só eu que tinha um comando sobre isso?”, disparou.

