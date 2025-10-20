fechar
Tudo o que você precisa saber sobre a comunidade Chacrinha de Três Graças

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 20/10/2025 às 16:45
Se, em 2007, Aguinaldo Silva, autor, apostou na comunidade Portelinha em Duas Caras (2007), em Três Graças, que estreia nesta segunda-feira (20), a comunidade será intitulada de Chacrinha e repleta de curiosidades.

“Mantivemos o arruamento anterior, mas verticalizamos as construções para remeter à Brasilândia (região periférica da Zona Norte de São Paulo). Criamos segundos andares e dividimos casas grandes em menores, alterando cores e esquadrias para transmitir a sensação de multiplicidade”, explicou ao jornal Extra, Cristiane Fassini, a cenógrafa da trama.

Basicamente, é um retrato da periferia de São Paulo, local em que será ambientada a trama. Na comunidade, tem todos os serviços que é comum encontrar nessas localidades, como posto de saúde, farmácia, igreja e tantos outros serviços.

A casa da protagonista da trama, Gerluce (Sophie Charlotte), se encontra na comunidade Chacrinha. Algo bastante simples, com fachada amarela e portas azuis e utensílios simples. “Tem paninhos de prato com silk, quadrinhos de casca de ovo pintados na escola. É um espaço que conta a história da vida delas”, explicou a produtora de arte, Nininha Medicis.

Comunidade Chacrinha. Foto: Globo/Estevam Avellar

