fechar
Observatório da Tv | Notícia

Talamasca: série derivada de Entrevista Com o Vampiro ganha teaser enigmático e promete mergulho no lado oculto do immortal universe

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 20/10/2025 às 20:55
Talamasca: série derivada de Entrevista Com o Vampiro ganha teaser enigmático e promete mergulho no lado oculto do immortal universe
Talamasca: série derivada de Entrevista Com o Vampiro ganha teaser enigmático e promete mergulho no lado oculto do immortal universe - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A série Talamasca, derivada de Entrevista com o Vampiro, ganhou um teaser inédito e misterioso neste domingo (19). O vídeo mostra uma mão humana deixando impressões digitais, que logo se transformam em uma mão vampiresca com garras afiadas, anunciando que a estreia está a apenas uma semana de distância. A produção chega oficialmente no dia 26 de outubro pela AMC, nos Estados Unidos.

A trama acompanha a enigmática organização Talamasca, sociedade secreta responsável por vigiar, estudar e, quando necessário, conter criaturas sobrenaturais que habitam o chamado Immortal Universe. Esse universo já inclui as séries Entrevista com o Vampiro e As Bruxas Mayfair, todas baseadas na obra de Anne Rice.

O elenco mistura figuras humanas e seres imortais. Jason Schwartzman interpreta um vampiro isolado do mundo; Celine Buckens vive uma bruxa que atravessou séculos; enquanto Nicholas Denton, Elizabeth McGovern, William Fichtner e Maisie Richardson-Sellers completam o time em papéis ainda envoltos em mistério.

No Brasil, assim como as produções anteriores do Immortal Universe, Talamasca deve ser disponibilizada pelo Prime Video. Com clima sombrio, simbolismos e suspense, a série promete expandir o universo de Anne Rice e revelar os segredos daqueles que monitoram os monstros, em vez de apenas temê-los.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Última temporada de ‘Stranger Things’ promete desvendar a origem do Mundo Invertido
entretenimento

Última temporada de ‘Stranger Things’ promete desvendar a origem do Mundo Invertido
Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão
entretenimento

Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão

Compartilhe

Tags