Talamasca: série derivada de Entrevista Com o Vampiro ganha teaser enigmático e promete mergulho no lado oculto do immortal universe
A série Talamasca, derivada de Entrevista com o Vampiro, ganhou um teaser inédito e misterioso neste domingo (19). O vídeo mostra uma mão humana deixando impressões digitais, que logo se transformam em uma mão vampiresca com garras afiadas, anunciando que a estreia está a apenas uma semana de distância. A produção chega oficialmente no dia 26 de outubro pela AMC, nos Estados Unidos.
A trama acompanha a enigmática organização Talamasca, sociedade secreta responsável por vigiar, estudar e, quando necessário, conter criaturas sobrenaturais que habitam o chamado Immortal Universe. Esse universo já inclui as séries Entrevista com o Vampiro e As Bruxas Mayfair, todas baseadas na obra de Anne Rice.
O elenco mistura figuras humanas e seres imortais. Jason Schwartzman interpreta um vampiro isolado do mundo; Celine Buckens vive uma bruxa que atravessou séculos; enquanto Nicholas Denton, Elizabeth McGovern, William Fichtner e Maisie Richardson-Sellers completam o time em papéis ainda envoltos em mistério.
No Brasil, assim como as produções anteriores do Immortal Universe, Talamasca deve ser disponibilizada pelo Prime Video. Com clima sombrio, simbolismos e suspense, a série promete expandir o universo de Anne Rice e revelar os segredos daqueles que monitoram os monstros, em vez de apenas temê-los.