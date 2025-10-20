Prison Break vai ganhar reboot com trama inédita e protagonista feminina
Prison Break, série de grande sucesso nos anos 2000, vai ganhar um reboot pelo Hulu, ainda sem data de lançamento confirmada. O retorno promete manter a tensão e a ação que marcaram a produção original, mas com uma abordagem totalmente renovada, centrada em uma nova protagonista.
A história agora acompanha Cassidy, interpretada por Emily Browning, uma ex-soldado que se tornou agente penitenciária. Ela aceita um emprego em uma das prisões mais perigosas dos Estados Unidos, enfrentando situações extremas e colocando à prova até onde iria por alguém que ama. Essa mudança no foco dá um frescor à série, trazendo uma perspectiva inédita ao universo de Prison Break.
Além de Browning, o elenco do reboot inclui Drake Rodger, Lukas Gage, Clayton Cardenas, JR Bourne, Georgie Flores e Myles Bullock, interpretando personagens que se conectam com o universo original, mas com histórias próprias. A ideia é equilibrar referências à série clássica com novas narrativas que atraiam tanto fãs antigos quanto novos espectadores.
A produção reforça a aposta do Hulu em revivals de séries consagradas, atualizando tramas e trazendo protagonistas femininas fortes para protagonizar aventuras cheias de suspense. Com ação, intriga e personagens complexos, o reboot de Prison Break deve conquistar atenção do público e reacender o interesse pelo universo carcerário da série.
