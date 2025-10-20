Paramount+ revela novo teaser de Marshals: Uma História de Yellowstone com Luke Grimes de volta ao papel de Kayce Dutton

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O Paramount+ divulgou nesta sexta-feira (17) um novo teaser de Marshals: Uma História de Yellowstone, o aguardado spin-off do universo criado por Taylor Sheridan. No vídeo, o público confere o retorno de Luke Grimes como Kayce Dutton, em uma cena que mostra o personagem embarcando em um helicóptero, pronto para uma nova missão.

A trama acompanha Kayce após deixar o Rancho Yellowstone para se juntar a uma unidade de elite dos U.S. Marshals. Combinando suas habilidades como cowboy e ex-fuzileiro, ele enfrenta o desafio de trazer justiça para o estado de Montana, enquanto tenta equilibrar o peso do dever, da família e das cicatrizes deixadas por sua trajetória.

Além de Grimes, retornam Gil Birmingham (Thomas Rainwater), Mo Brings Plenty (Mo) e Brecken Merrill (Tate Dutton). O elenco também conta com Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means e Brett Cullen, que interpreta Harry Gifford, o chefe dos Marshals em Montana.

Ambientada após os eventos da série Yellowstone, a produção promete manter o tom intenso e emocional que consagrou a franquia. Embora o trailer tenha sido divulgado, o Paramount+ ainda não revelou a data de estreia da série.

Enquanto isso, todas as temporadas de Yellowstone e seus spin-offs 1883 e 1923 seguem disponíveis no catálogo da plataforma, com as quatro primeiras temporadas também acessíveis na Netflix.