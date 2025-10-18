fechar
Paramount+ revela novo teaser de Marshals: Uma História de Yellowstone com Luke Grimes de volta ao papel de Kayce Dutton

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/10/2025 às 7:04
O Paramount+ divulgou nesta sexta-feira (17) um novo teaser de Marshals: Uma História de Yellowstone, o aguardado spin-off do universo criado por Taylor Sheridan. No vídeo, o público confere o retorno de Luke Grimes como Kayce Dutton, em uma cena que mostra o personagem embarcando em um helicóptero, pronto para uma nova missão.

A trama acompanha Kayce após deixar o Rancho Yellowstone para se juntar a uma unidade de elite dos U.S. Marshals. Combinando suas habilidades como cowboy e ex-fuzileiro, ele enfrenta o desafio de trazer justiça para o estado de Montana, enquanto tenta equilibrar o peso do dever, da família e das cicatrizes deixadas por sua trajetória.

Além de Grimes, retornam Gil Birmingham (Thomas Rainwater), Mo Brings Plenty (Mo) e Brecken Merrill (Tate Dutton). O elenco também conta com Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means e Brett Cullen, que interpreta Harry Gifford, o chefe dos Marshals em Montana.

Ambientada após os eventos da série Yellowstone, a produção promete manter o tom intenso e emocional que consagrou a franquia. Embora o trailer tenha sido divulgado, o Paramount+ ainda não revelou a data de estreia da série.

Enquanto isso, todas as temporadas de Yellowstone e seus spin-offs 1883 e 1923 seguem disponíveis no catálogo da plataforma, com as quatro primeiras temporadas também acessíveis na Netflix.

