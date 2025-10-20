Empolgado, Gustavo Mioto mostra bastidores de novela vertical do Globoplay
Gustavo Mioto, em seu perfil nas redes sociais, mostrou uma galeria de fotos dos bastidores da novela vertical, Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, que será veiculada em dezembro.
Nos registros, o sertanejo aparece ao lado de Caio Paduan, o vilão da trama, da atriz Maya Aniceto, a mocinha da história, e de Yana Sardenberg, que será noiva de Gustavo na trama.
Segundo o Globoplay, a novela vertical terá sete episódios disponibilizados gratuitamente para o público. Porém, os restantes somente para assinantes da plataforma.
A novela terá 50 capítulos e é produzida pela produtora Formata. Apesar de não deixar de produzir novelas longas na TV aberta, a Globo está atenta às novas tendências do mercado de dramaturgia.
