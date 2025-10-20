fechar
Destaque em Três Graças, Alana Cabral revela que também está se preparando para o vestibular

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 20/10/2025 às 15:01
Alana Cabral, a Joélly de Três Graças, uma das protagonistas da trama, vai precisar conciliar o ritmo frenético de gravações com o estudo para o vestibular.

A rotina está frenética. São muitas cenas importantes, gravações longas e, ao mesmo tempo, um ano de vestibular. Tento equilibrar tudo com organização e o apoio da minha família. Sei que é um momento único, um fechamento de ciclo e o começo de outro”, confessou em entrevista para a Folha de S. Paulo. A estrela, inclusive, ainda não sabe qual curso irá fazer. “Eu gosto muito de psicologia e de cinema, mas o foco é nas artes cênicas. Esse é o meu lugar, o que me faz feliz”, disse.

Na trama, Joélly será filha de Gerluce (Sophie Charlotte), a protagonista da trama. Com Lígia (Dira Paes), sua avó, elas formam as Três Graças, mulheres abandonadas por seus ex-companheiros, e lutam diariamente para o seu sustento.

Estar numa novela das nove é uma carga maravilhosa. É muita responsabilidade, mas também um aprendizado enorme. A cada cena, a gente se renova, entende mais sobre o trabalho e sobre si mesma. É cansativo, mas é o tipo de cansaço que dá orgulho”, revelou.

