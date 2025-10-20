fechar
Crystal Lake, série derivada de Sexta-Feira 13, finaliza gravações e promete revelar a história da mãe de Jason Voorhees

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 20/10/2025 às 20:45
A série Crystal Lake, derivada da franquia Sexta-Feira 13 e que vai explorar a história da família Voorhees antes do primeiro filme, finalmente concluiu suas filmagens. A confirmação veio de Brad Caleb Kane, showrunner da produção e roteirista conhecido por It: Bem-Vindos a Derry, que compartilhou fotos da festa de encerramento das gravações em seu Instagram.

O drama, produzido pela A24, terá Linda Cardellini no papel de Pamela Voorhees, a mãe do icônico assassino Jason Voorhees, enquanto Callum Vinson interpretará a versão jovem do vilão. A trama se passa antes dos acontecimentos do filme original de 1980 e promete revelar detalhes inéditos sobre a família que deu origem à lenda do terror. Por enquanto, muitos elementos da história seguem em segredo.

Crystal Lake esteve em desenvolvimento desde 2022, quando a Peacock encomendou a série com Bryan Fuller (Hannibal) como showrunner. No entanto, Fuller e Jim Danger Gray foram demitidos após divergências com os executivos da A24, que não concordaram com a proposta de reimaginar os quatro primeiros filmes da franquia, um por temporada. Parte da equipe original, incluindo diretores e roteiristas renomados, havia sido contratada e estúdios no Canadá já estavam reservados para filmagens de oito meses.

Com a entrada de Brad Caleb Kane em agosto de 2024, a série ganhou uma nova direção, sendo ele creditado como criador, showrunner e roteirista. A estreia está prevista para 2026, mas como a produção é do Peacock, que não opera no Brasil, a série deve chegar ao público brasileiro por outra plataforma de streaming ainda não confirmada.

