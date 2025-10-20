Crystal Lake, série derivada de Sexta-Feira 13, finaliza gravações e promete revelar a história da mãe de Jason Voorhees

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A série Crystal Lake, derivada da franquia Sexta-Feira 13 e que vai explorar a história da família Voorhees antes do primeiro filme, finalmente concluiu suas filmagens. A confirmação veio de Brad Caleb Kane, showrunner da produção e roteirista conhecido por It: Bem-Vindos a Derry, que compartilhou fotos da festa de encerramento das gravações em seu Instagram.

O drama, produzido pela A24, terá Linda Cardellini no papel de Pamela Voorhees, a mãe do icônico assassino Jason Voorhees, enquanto Callum Vinson interpretará a versão jovem do vilão. A trama se passa antes dos acontecimentos do filme original de 1980 e promete revelar detalhes inéditos sobre a família que deu origem à lenda do terror. Por enquanto, muitos elementos da história seguem em segredo.

Crystal Lake esteve em desenvolvimento desde 2022, quando a Peacock encomendou a série com Bryan Fuller (Hannibal) como showrunner. No entanto, Fuller e Jim Danger Gray foram demitidos após divergências com os executivos da A24, que não concordaram com a proposta de reimaginar os quatro primeiros filmes da franquia, um por temporada. Parte da equipe original, incluindo diretores e roteiristas renomados, havia sido contratada e estúdios no Canadá já estavam reservados para filmagens de oito meses.

Com a entrada de Brad Caleb Kane em agosto de 2024, a série ganhou uma nova direção, sendo ele creditado como criador, showrunner e roteirista. A estreia está prevista para 2026, mas como a produção é do Peacock, que não opera no Brasil, a série deve chegar ao público brasileiro por outra plataforma de streaming ainda não confirmada.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br