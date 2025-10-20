5 séries medievais para maratonar no streaming

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para quem é fã de castelos, batalhas épicas e intrigas políticas, séries medievais são sempre uma ótima pedida. Muitas dessas produções misturam história, fantasia e drama de maneira envolvente, criando mundos que transportam o público para épocas distantes.

Se você está procurando novas opções para maratonar, confira cinco séries medievais que valem seu tempo no streaming.

The Last Kingdom

Disponível na Netflix, The Last Kingdom adapta as Crônicas Saxônicas, de Bernard Cornwell. A série acompanha Uhtred de Bebbanburg, um saxão criado por vikings, em sua luta para recuperar suas terras de origem. Com batalhas intensas e tramas políticas bem construídas, é uma ótima escolha para quem curte ação e história.