Observatório da Tv | Notícia

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/10/2025 às 8:45
Nesta segunda-feira (20), às 22h20, na Tela Quente, a TV Globo exibe o filme Jungle Cruise.

Ficha Técnica:

Jungle Cruise
Título Original: Jungle Cruise
País de Origem: Canadense, Americana, Húngara
Ano de Produção: 2021
Diretor: Jaume Collet-Serra
Elenco: Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons
Classe: Aventura

Sinopse:

O capitão Frank Wolff é contratado para uma missão nas densas florestas amazônicas. O objetivo é encontrar uma misteriosa árvore com poderes de cura.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

