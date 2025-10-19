fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/10/2025 às 9:01
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (20), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Hitch, Conselheiro Amoroso.

Ficha Técnica:

Hitch, Conselheiro Amoroso
Título Original: Hitch
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2005
Diretor: Andy Tennant
Elenco: Will Smith, Eva Mendes, Kevin James;
Classe: Comédia

Sinopse:

Hitch tem um emprego nada convencional: ele ajuda homens a conquistar as mulheres de seus sonhos, mantendo um sigilo total com relação a seus clientes.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

