fechar
Observatório da Tv | Notícia

Este filme de ficção científica da Netflix vai te prender do começo ao fim

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/10/2025 às 21:00
Este filme de ficção científica da Netflix vai te prender do começo ao fim
Este filme de ficção científica da Netflix vai te prender do começo ao fim - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Se você está à procura de um filme que combina ficção científica, suspense e drama em uma experiência única, Kin pode ser a escolha perfeita. Com uma trama envolvente, bons efeitos visuais e um elenco de peso, esta produção conseguiu conquistar espaço no catálogo da Netflix. Lançado em 2018, o longa acabou caindo no esquecimento com o passar do tempo. No entanto, Kin merece uma segunda chance, especialmente para aqueles que ainda não o assistiram.

Kin começa de forma intrigante, apresentando dois irmãos marcados por passados difíceis. Jimmy (Jack Reynor), o mais velho, é um ex-condenado tentando recomeçar sua vida, enquanto Eli (Myles Truitt), o caçula, carrega a inocência ferida por um mundo que insiste em ser hostil. Essa dupla improvável acaba envolvida em uma fuga alucinante que mistura perseguições criminosas e eventos inexplicáveis.

A trama ganha um toque de ficção científica quando eles encontram uma arma futurista e misteriosa, cuja origem está longe de ser comum. Ao mesmo tempo, são perseguidos por um criminoso vingativo, agentes federais determinados a entender o que está acontecendo e, para aumentar o suspense, soldados de outro planeta que têm interesse direto no artefato.

Ação, Suspense e Tecnologia de Outro Mundo

A arma que os irmãos encontram não é apenas poderosa; ela parece estar conectada a forças além da compreensão humana. Conforme a perseguição ganha intensidade, a narrativa se desdobra em um quebra-cabeça eletrizante que mistura crime, tecnologia e o desconhecido.

Adicionando mais camadas à trama, uma agente do FBI entra em cena, ampliando a tensão enquanto tenta desvendar os mistérios que cercam os irmãos e a arma. É uma história que equilibra bem o drama humano e os elementos de ficção científica, entregando momentos que prendem o espectador do começo ao fim.

Elenco de Peso

Kin conta com um elenco talentoso que ajuda a dar vida à trama. James Franco, conhecido por sua atuação marcante em filmes como Homem-Aranha e Planeta dos Macacos, interpreta Taylor Balik. Contudo, o foco está nos protagonistas: Myles Truit como o jovem Eli, Jack Reynor como Jimmy e Dennis Quaid como Hal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Por Que Assistir?

Com duração de quase uma hora e meia, Kin oferece uma experiência compacta, mas cheia de intensidade. Seus efeitos visuais impressionam, transportando o espectador para um mundo onde o futurismo e o suspense se entrelaçam.

Se você gosta de histórias que misturam ação, mistério e uma dose de tecnologia de outro mundo, não perca a oportunidade de assistir Kin. Está disponível na Netflix, esperando para te prender do começo ao fim.

VEJA MAIS: Novo filme da Netflix sobre Virgem Maria, mãe de Jesus, é alvo de críticas: “ofensivo”

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Compartilhe

Tags