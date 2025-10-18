Produtora revela novos detalhes sobre quando Pennywise deve aparecer em It: Bem-vindos a Derry

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A produtora e roteirista Barbara Muschietti revelou novos detalhes sobre It: Bem-vindos a Derry, série derivada dos filmes dirigidos por Andy Muschietti. Em entrevista ao Cinema Blend, ela explicou que o retorno do palhaço Pennywise, interpretado por Bill Skarsgård, não acontecerá logo no início da trama.

“Quando você faz vários episódios, precisa garantir que cada um tenha impacto. O maior desafio foi esconder o Pennywise, mas criar novos medos que tivessem o mesmo peso que ele. O Andy fez um trabalho incrível nisso. Não vemos o Pennywise por um tempo, mas o que aparece antes é incrível. E tem muito mais vindo por aí”, afirmou Barbara, sem revelar exatamente em qual episódio o vilão surgirá.

Ambientada 27 anos antes dos acontecimentos dos filmes, a produção será situada na década de 1960 e mostrará a origem do palhaço assassino, explorando os horrores que marcaram a cidade de Derry. Inspirada nos interlúdios do livro It, de Stephen King, a série vai abordar eventos sombrios registrados nas pesquisas de Mike Hanlon, personagem que investiga o passado da cidade.

Além de Skarsgård, o elenco conta com Randy Macuso, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar. Andy Muschietti retorna para dirigir quatro dos nove episódios.

It: Bem-vindos a Derry estreia em 26 de outubro na HBO e no Max, prometendo mergulhar o público nas origens do terror que assombra gerações.