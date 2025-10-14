fechar
Pennywise volta a aterrorizar em trailer final de It: Bem-vindos a Derry

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/10/2025 às 20:40
A série It: Bem-vindos a Derry, derivada da famosa franquia de terror dos cinemas, ganhou seu trailer final com novas imagens de Pennywise, prometendo assustar os fãs.

A produção chega ao streaming da Warner no domingo, 26 de outubro, com exibição simultânea no HBO Max e no canal a cabo HBO.

Ambientada 27 anos antes dos filmes dirigidos por Andy Muschietti, que retorna para comandar quatro dos nove episódios, a série explora a origem de Pennywise e os eventos catastróficos que marcaram a cidade de Derry. O elenco inclui Bill Skarsgård no papel do palhaço, ao lado de Randy Macuso, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar.

Baseada nos interlúdios do livro It, de Stephen King, a trama segue a investigação de Mike Hanlon sobre acontecimentos sombrios do passado da cidade, ambientados na década de 1960. A estreia promete expandir o universo de terror da franquia e revelar mais sobre a figura aterrorizante de Pennywise.

