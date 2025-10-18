Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/10/2025 às 8:50
Neste domingo (19), às 14h15, no Cine Maior, a Record TV exibe o filme O Estrangeiro.

Ficha Técnica:

O Estrangeiro

Título Original: The Foreigner

Elenco: Jackie Chan, Pierce Brosnan, Katie Leung, Rory Fleck Byrne, Orla Brady e Charlie Murphy.

Gênero: Ação/Suspense

Distribuidora: Telefilms 

Sinopse:

Quan é dono de um típico restaurante chinês em Londres. Após um misterioso ataque de um grupo de terroristas irlandeses ao seu estabelecimento, ele tem sua vida e família devastadas. Sem muito apoio da polícia local, decide buscar vingança com suas próprias mãos.

