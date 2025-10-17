fechar
Uma emocionante história de amizade e superação com um cão-guia no Prime Video

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/10/2025 às 16:50
Disponível no Prime Video, Eternos Companheiros (2019) é um drama comovente que narra a história de Lee Bo Ting, um renomado chef que perde a visão e encontra apoio em seu cão-guia, Little Q. Adaptado do romance japonês Goodbye, Khoru, o filme explora temas de lealdade, confiança e transformação pessoal.

A trama se desenvolve quando Little Q, um labrador com uma marca de nascença peculiar, completa seu treinamento para auxiliar pessoas com deficiência visual. Ele é designado para acompanhar Lee Bo Ting, que inicialmente resiste à ideia de depender de um animal para suas atividades diárias. Com o tempo, através da dedicação e carinho de Little Q, Lee começa a superar suas barreiras emocionais e a reconstruir sua vida.

O elenco, liderado por Simon Yam e Gigi Leung, entrega performances sensíveis que enriquecem a narrativa. A direção de Wing-Cheong Law conduz a história com delicadeza, equilibrando momentos de tensão com cenas de ternura. Com uma duração de 1h47min, o filme é uma opção ideal para quem busca uma reflexão sobre a importância da amizade e da superação.

Eternos Companheiros está disponível para aluguel no Prime Video, oferecendo uma experiência emocionante que destaca o vínculo único entre seres humanos e animais de serviço.

