História real de superação nas montanhas em filme disponível no Prime Video

O filme O Poder e o Impossível (6 Below: Miracle on the Mountain, 2017), disponível no catálogo do Prime Video, narra a impressionante trajetória de Eric LeMarque, ex-jogador de hóquei que enfrenta o vício e busca redenção ao se isolar nas montanhas.

Durante uma viagem para praticar snowboard, Eric decide explorar uma trilha proibida e acaba surpreendido por uma nevasca intensa. Sozinho, sem recursos e com um ferimento grave, ele precisa lutar pela sobrevivência em meio a condições extremas de frio e escassez.

A direção de Scott Waugh intercala cenas de ação e momentos introspectivos, revelando o passado do protagonista e suas batalhas internas. Flashbacks mostram sua relação conturbada com o pai e os efeitos da dependência química que marcaram sua vida antes da tragédia nas montanhas.

Com duração de aproximadamente 98 minutos, o longa é baseado no livro autobiográfico “Crystal Clear”, escrito pelo próprio LeMarque. A obra combina elementos de drama e aventura para retratar uma história de resistência humana, fé e autodescoberta diante dos limites físicos e emocionais.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br