Power Rangers: Jovens heróis enfrentam ameaça alienígena em reboot da clássica série

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O filme Power Rangers (Saban’s Power Rangers, 2017) é uma releitura cinematográfica da popular série de TV dos anos 1990. Dirigido por Dean Israelite, o longa apresenta cinco adolescentes de Angel Grove que, após descobrirem moedas misteriosas, ganham habilidades extraordinárias. Eles são recrutados por Zordon (Bryan Cranston), um ex-Ranger Vermelho, para impedir a vilã Rita Repulsa (Elizabeth Banks), que ameaça destruir o planeta.

O elenco principal é composto por Dacre Montgomery (Jason), Naomi Scott (Kimberly), RJ Cyler (Billy), Becky G (Trini) e Ludi Lin (Zack). A narrativa foca na formação da equipe e nos desafios pessoais enfrentados pelos jovens, equilibrando ação com momentos de introspecção.

Com um orçamento de aproximadamente US$ 100 milhões, o filme arrecadou cerca de US$ 142 milhões mundialmente. Apesar de uma recepção crítica mista, Power Rangers agradou aos fãs nostálgicos e introduziu a franquia a uma nova geração.

Atualmente, o filme está disponível no Prime Video. Para os interessados em assistir, é recomendável verificar a disponibilidade na plataforma, pois o catálogo pode variar conforme a região.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br