Power Rangers: Jovens heróis enfrentam ameaça alienígena em reboot da clássica série
O filme Power Rangers (Saban’s Power Rangers, 2017) é uma releitura cinematográfica da popular série de TV dos anos 1990. Dirigido por Dean Israelite, o longa apresenta cinco adolescentes de Angel Grove que, após descobrirem moedas misteriosas, ganham habilidades extraordinárias. Eles são recrutados por Zordon (Bryan Cranston), um ex-Ranger Vermelho, para impedir a vilã Rita Repulsa (Elizabeth Banks), que ameaça destruir o planeta.
O elenco principal é composto por Dacre Montgomery (Jason), Naomi Scott (Kimberly), RJ Cyler (Billy), Becky G (Trini) e Ludi Lin (Zack). A narrativa foca na formação da equipe e nos desafios pessoais enfrentados pelos jovens, equilibrando ação com momentos de introspecção.
Com um orçamento de aproximadamente US$ 100 milhões, o filme arrecadou cerca de US$ 142 milhões mundialmente. Apesar de uma recepção crítica mista, Power Rangers agradou aos fãs nostálgicos e introduziu a franquia a uma nova geração.
Atualmente, o filme está disponível no Prime Video. Para os interessados em assistir, é recomendável verificar a disponibilidade na plataforma, pois o catálogo pode variar conforme a região.
