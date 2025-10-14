Mistério apocalíptico reúne antigos amigos em isolamento na montanha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O filme Fim dos Tempos (Fin, 2012), disponível no Prime Video, apresenta um grupo de amigos que decide passar um fim de semana em uma cabana nas montanhas, anos após um episódio perturbador que marcou suas vidas.

A história começa quando Sara reúne o grupo com o objetivo de confrontar o passado relacionado a Ángel, conhecido como “Profeta”. Ele havia sido internado depois de sofrer convulsões e ter visões sobre o fim do mundo. Durante a reunião, eventos estranhos começam a ocorrer: pessoas desaparecem, os aparelhos deixam de funcionar e o grupo se vê completamente isolado.

Dirigido por Jorge Torregrossa e baseado no romance de David Monteagudo, o longa tem roteiro de Jorge Guerricaechevarría e Sergio G. Sánchez. No elenco, destacam-se Maribel Verdú, Clara Lago, Daniel Grao e Blanca Romero.

Ao longo da narrativa, o suspense cresce à medida que o isolamento se intensifica e os personagens tentam entender as causas dos fenômenos inexplicáveis. A produção espanhola utiliza elementos como o silêncio, a ambientação sombria e os conflitos pessoais para construir uma atmosfera de tensão e mistério sobre o possível fim da humanidade.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br