A tocante história de Hachiko ganha versão com Richard Gere no Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Sempre ao Seu Lado (Hachi: A Dog’s Tale, 2009), dirigido por Lasse Hallström, é um drama baseado em fatos reais que narra a história de Hachiko, um cão da raça Akita que demonstrou uma lealdade inabalável a seu dono, Parker Wilson. Interpretado por Richard Gere, Parker encontra Hachiko perdido na estação de trem e decide levá-lo para casa, apesar da resistência inicial de sua esposa, Cate, interpretada por Joan Allen.

Com o tempo, o vínculo entre Parker e Hachiko se fortalece, e o cão começa a acompanhá-lo até a estação todos os dias, aguardando seu retorno. Após a morte de Parker, Hachiko continua a esperar por ele na estação durante os próximos nove anos, tornando-se um símbolo de fidelidade e amor incondicional.

O filme destaca temas como lealdade, perda e a profundidade da conexão entre seres humanos e animais. A história de Hachiko é mundialmente conhecida e inspirou diversas adaptações cinematográficas.

A versão de 2009 foi lançada nos cinemas brasileiros em 25 de dezembro daquele ano e está disponível no catálogo do Prime Video. Com uma atuação comovente de Gere e uma narrativa que toca o coração, Sempre ao Seu Lado continua a emocionar espectadores ao redor do mundo.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br