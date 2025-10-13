Segredos e dilemas morais em drama psicológico disponível no Prime Video
Lançado em 2022, O Bom Vizinho (The Good Neighbor) é um drama psicológico que explora as complexidades das relações humanas e os dilemas morais decorrentes de ações impensadas. Dirigido por Kasra Farahani, o filme acompanha David (Luke Kleintank) e Robert (Jonathan Rhys Meyers), dois vizinhos que, após atropelarem uma mulher em sua bicicleta, decidem fugir do local sem prestar socorro. O incidente desencadeia uma série de eventos que testam os limites da amizade e da moralidade.
À medida que David é consumido pela culpa, Robert demonstra indiferença e adota comportamentos possessivos e manipuladores. A situação se complica ainda mais quando David conhece Vanessa (Eloise Smyth), irmã da vítima, e se vê envolvido em um relacionamento impulsivo que o coloca em risco. Robert, determinado a proteger seu segredo, toma atitudes extremas para garantir que a verdade não venha à tona.
Com uma narrativa que mistura tensão psicológica e dilemas éticos, O Bom Vizinho oferece uma reflexão sobre as consequências das escolhas e os limites da lealdade. O filme está disponível no Prime Video, com duração de 1h43min e classificação indicativa de 16 anos.
