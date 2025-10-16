Rebel Wilson protagoniza comédia de ação com espiã madrinha de casamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Duro de Casar (Bride Hard, 2025) é uma comédia de ação dirigida por Simon West, conhecida por seus trabalhos em filmes como Con Air e Lara Croft: Tomb Raider. O longa acompanha Sam (Rebel Wilson), uma agente secreta de alto nível que, após negligenciar suas responsabilidades como madrinha de casamento, é designada para a cerimônia de sua melhor amiga. Durante o evento, mercenários invadem o local, e Sam se vê obrigada a proteger a noiva e os convidados, utilizando suas habilidades para enfrentar a ameaça.

O elenco conta com Anna Camp, Justin Hartley, Anna Chlumsky e Stephen Dorff, que interpretam personagens envolvidos no caos do casamento invadido. A trama mistura elementos de ação com humor, explorando a dinâmica entre os personagens e as situações inusitadas que surgem durante o evento.

O filme está disponível no Prime Video, oferecendo aos assinantes uma opção de entretenimento que combina ação e comédia em um cenário inusitado. Para assistir, é necessário verificar a disponibilidade na plataforma, pois o catálogo pode variar conforme a região.

