Rebel Wilson protagoniza comédia de ação com espiã madrinha de casamento
Clique aqui e escute a matéria
Duro de Casar (Bride Hard, 2025) é uma comédia de ação dirigida por Simon West, conhecida por seus trabalhos em filmes como Con Air e Lara Croft: Tomb Raider. O longa acompanha Sam (Rebel Wilson), uma agente secreta de alto nível que, após negligenciar suas responsabilidades como madrinha de casamento, é designada para a cerimônia de sua melhor amiga. Durante o evento, mercenários invadem o local, e Sam se vê obrigada a proteger a noiva e os convidados, utilizando suas habilidades para enfrentar a ameaça.
O elenco conta com Anna Camp, Justin Hartley, Anna Chlumsky e Stephen Dorff, que interpretam personagens envolvidos no caos do casamento invadido. A trama mistura elementos de ação com humor, explorando a dinâmica entre os personagens e as situações inusitadas que surgem durante o evento.
O filme está disponível no Prime Video, oferecendo aos assinantes uma opção de entretenimento que combina ação e comédia em um cenário inusitado. Para assistir, é necessário verificar a disponibilidade na plataforma, pois o catálogo pode variar conforme a região.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br