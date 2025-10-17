Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Neste sábado (18), às 23h15, na Super Tela, a Record TV exibe o filme Parker.
Ficha Técnica:
Parker
Título Original: Parker
Elenco: Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis, Wendell Pierce, Clifton Collins Jr. e Nick Nolte.
Gênero: Ação
Distribuidora: Telefilms
Sinopse:
Parker (Jason Statham) é um ladrão profissional que vive segundo um código rígido: não roubar de quem não tem e não machucar quem não merece. Mas, em seu trabalho mais recente, ele é traído por sua equipe, que rouba sua parte do golpe e o deixa para morrer. Determinado a se vingar, Parker segue até Palm Beach, o reduto dos ricos e famosos, onde o grupo prepara seu maior roubo. Disfarçado de um texano milionário, ele se alia a Leslie (Jennifer Lopez), que conhece a área, está com pouco dinheiro, mas é muito bonita, inteligente e ambiciosa. Juntos, eles montarão um plano para derrubar a equipe, pegar o dinheiro e sair limpo.
