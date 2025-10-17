Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Clique aqui e escute a matéria
Neste sábado (18), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Midway – Batalha em Alto-Mar .
Ficha Técnica:
Midway – Batalha em Alto-Mar
Título Original: Midway
Elenco: Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Mandy Moore e Dennis Quaid.
Gênero: Ação
Distribuidora: Telefilms
Sinopse:
Midway – Batalha em Alto Mar (Midway, 2019) retrata o conflito entre Japão e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, após o ataque japonês a Pearl Harbor, base naval estadunidense. A batalha ocorreu em junho de 1942 e foi vencida pelos Estados Unidos devido à Inteligência da Marinha, que decodificou mensagens japonesas e conseguiu identificar a localização das tropas inimigas e o horário previsto para o ataque. A batalha foi decisiva para o fim da guerra.
Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br