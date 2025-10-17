fechar
Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/10/2025 às 8:40
Neste sábado (18), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Midway – Batalha em Alto-Mar .

Ficha Técnica:

Título Original: Midway

Elenco: Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Mandy Moore e Dennis Quaid.

Gênero: Ação

Distribuidora: Telefilms 

Sinopse:

Midway – Batalha em Alto Mar (Midway, 2019) retrata o conflito entre Japão e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, após o ataque japonês a Pearl Harbor, base naval estadunidense.  A batalha ocorreu em junho de 1942 e foi vencida pelos Estados Unidos devido à Inteligência da Marinha, que decodificou mensagens japonesas e conseguiu identificar a localização das tropas inimigas e o horário previsto para o ataque. A batalha foi decisiva para o fim da guerra.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

