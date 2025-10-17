fechar
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/10/2025 às 8:57
Neste sábado (18), às 14h40, na Sessão de Sábado, a TV Globo exibe o filme Maria do Caritó.

Ficha Técnica:

Maria do Caritó
Título Original: Maria do Caritó
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2019
Diretor: João Paulo Jabur
Elenco: Lilia Cabral, Leopoldo Pacheco, Kelzy Ecard, Gustavo Vaz, Sylvio Zilber, Juliana Carneiro da Cunha
Classe: Comédia

Sinopse:

Às vésperas de completar 50 anos, Maria do Caritó vive em meio a simpatias para que consiga se casar. Suas esperanças ressurgem com a chegada de um circo.

