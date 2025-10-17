Daniela Lima manda a real sobre demissão da GloboNews: ‘Foi uma porrada’
Daniela Lima, jornalista, não escondeu sua frustração com a demissão da GloboNews. Em recente entrevista ao Desculpa Alguma Coisa, do Canal Uol, a profissional classificou o episódio como uma “porrada”.
“Foi um dia muito emocionalmente ativo, porque as fontes começaram a me ligar de todo lugar pra entender o que tinha acontecido. Foi uma porrada. A quantidade de coisas que escreveram, que viralizou, que foi explorado, me foi muito dolorido. Pra mim e pra minha família”, desabafou.
A jornalista também reclamou da avalanche de fake news sobre sua saída da emissora. Em um dos casos, apontaram que Daniela havia sido demitida por a emissora entender que a sua imagem está bastante atrelada com a esquerda.
“Sinceramente, foi quase um surto, houve uma produção em série de fake news. Não tinha dado nem três minutos e alguém já tinha repercutido com um viés muito pesado”, disparou.
